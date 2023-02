Diocesi: Savona, per la festa di san Valentino nella Cappella Sistina una mostra e in cattedrale domenica messa presieduta da mons. Marino

In occasione della festa di san Valentino il Complesso museale della cattedrale di Savona promuove alcune importanti iniziative rivolte in particolare fidanzati e coppie sposate. Dall’11 al 28 febbraio nella Cappella Sistina negli orari d’apertura e su prenotazione sarà visitabile la mostra “Il cuore nell’arte… e l’arte nel cuore”, con le opere di tredici artisti emergenti della Scuola comunale di ceramica di Albisola superiore e dell’Associazione ceramisti Albisola.

Il tema proposto, spiega una nota della diocesi di Savona, “vuole portare al centro la riflessione sulla bellezza e l’energia dell’amore, il sentimento più atavico, radicale e potente per il futuro dei giovani e del pianeta ma oggi troppo spesso incompreso, ignorato e soffocato. La creatività e la sorpresa nelle ceramiche accompagneranno i visitatori in un percorso dal valore aggiunto e in un’elegante ‘cornice'”.

Gli artisti espositori sono Loredana Casagrande, Tino Gaggero, Lea Gobbi, Rosanna La Spesa, Marcello Mannuzza, Simonetta Mozzone, Gabriele Resmini, Laura Scappatura, Roberto Scarpone, Alberto Toby, Ilaria Traverso, Maria Luisa Vrani e “Stella d’Argento”. L’inaugurazione si terrà sabato alle ore 10.

Il Museo del Tesoro, che conserva una reliquia (un “brachio”) del vescovo e martire, sarà aperto in via straordinaria dall’11 al 14 febbraio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 (il 13 febbraio solo il pomeriggio). La visita ai patrimoni del Complesso museale prevede la promozione di “1 biglietto per 2”. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3270281083, scrivere un’e-mail a visitasistina@diocesisavona.it o consultare il sito web cattedralesavona.it.

Domenica 12 febbraio alle ore 10,30 nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo Calogero Marino celebrerà una messa dedicata alla coppia e alla famiglia, in accordo con l’ Ufficio per la Pastorale familiare della diocesi e il movimento di spiritualità Équipes Notre-Dame.