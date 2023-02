Società: Azione cattolica, al via oggi pomeriggio il Convegno Bachelet, “Rigenerare la democrazia. Partecipazione, cultura politica, riforme”

Inizieranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 i lavori del XLIII Convegno Bachelet, “Rigenerare la democrazia. Partecipazione, cultura politica, riforme”, promosso dalla Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana e dall’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet”, a Roma oggi e domani presso il TH Domus Mariae, in via Aurelia, 481.

Per quanti non potranno essere presenti, è possibile seguire la diretta dei lavori sul Canale YouTube dell’Azione Cattolica o ai seguenti link: venerdì 10 febbraio e sabato 10 febbraio.

Sabato mattina a conclusione dei lavori (alle ore 12) sarà presentato il progetto “Parole di Giustizia e di Speranza”, con il quale l’Azione cattolica italiana e l’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici Vittorio Bachelet – in collaborazione con il Meic e il Mieac – intendono promuovere la formazione di una più diffusa cultura politica, e un impegno civico più attivo, a partire dai territori. Attraverso il coordinamento di una serie di iniziative, tanto a livello locale quanto nazionale, per riflettere su temi fondamentali per la vita delle persone e del Paese e centrali per una cultura politica radicata nel Vangelo – dal lavoro alla pace, dalla salute all’immigrazione, dal diritto allo studio alle pari opportunità, dallo sviluppo sostenibile alla lotta alla corruzione e alla criminalità – guidati dalle parole della Costituzione repubblicana, altissima espressione del contributo che la cultura politica cattolica ha dato alla vita democratica del Paese.

Dedicato alla memoria del giurista e presidente nazionale dell’Ac, barbaramente assassinato dalle Brigate rosse il 12 febbraio 1980, il Convegno si articola in due sessioni: oggi pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30), “La democrazia rappresentativa in Italia: fragilità, potenzialità e percorsi di rinnovamento”; sabato 11 febbraio mattina (dalle 9 alle 13), “Le sfide della democrazia in trasformazione” (a partire dalla lotta alle disuguaglianze fino alla promozione di uno sviluppo sostenibile). A fine mattinata la consegna del Premio “Vittorio Bachelet” per tesi di laurea edizione 2022.

Saluti e introduzione dei lavori, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Ac, Franco Miano, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto “Vittorio Bachelet”. Partecipano al Convegno, nella sessione di oggi, Giovanni Guzzetta (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”), Francesco Pallante (Università degli studi di Torino) e Giovanni Tarli Barbieri (Università degli studi di Firenze), introduce e modera gli interventi il giornalista Marco Damilano; nella sessione di sabato, Floriana Cerniglia (Università Cattolica del Sacro Cuore), Nicola La Sala (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), Marcella Mallen (Libera Università Maria SS. Assunta) e Sebastiano Nerozzi (Università Cattolica del Sacro Cuore), introduce e modera gli interventi il giornalista Marco Iasevoli.

Stasera alle ore 18.45, presso la chiesa della Domus Mariae, mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Ac e vescovo di Orvieto-Todi, presiederà una santa messa in memoria di Vittorio Bachelet, nel 43° anno dalla sua morte.