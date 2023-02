Terremoto in Turchia e Siria: Frati cappuccini missionari Milano, “i nostri confratelli in prima linea nelle città più colpite chiedono soccorsi”

I Frati cappuccini missionari di Milano si mobilitano per portare il loro aiuto alla popolazione colpita dal terremoto in Turchia e Siria, organizzando un centro di raccolta fondi a Milano nel Centro missionario dei Frati cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore 5, che è in diretto contatto con i confratelli presenti nei luoghi del sisma dove operano da anni in strutture ben organizzate. Per la raccolta fondi saranno messi a disposizione con offerta libera anche i calendari realizzati per il 2023, dedicati a Maria e alle donne di missione, con testi di don Tonino Bello e foto di Elena Bellini (formato 35x24cm o 15×10,5cm), comunicando l’indirizzo a missioniestere@missioni.org o recandosi al Centro missionario in piazzale Cimitero Maggiore 5. Per saper come effettuare una donazione sul sito web www.missioni.org sono disponibili le informazioni. “Sappiamo che la cattedrale di Iskenderun che era stata completamente rinnovata da mons. Padovese, è andata quasi totalmente distrutta, ma grazie a Dio non ci sono stati morti. Purtroppo si registrano invece migliaia di vittime anche a Gaziantep, Kahramanmaras e nella zona di Antiochia”, spiega il direttore del Centro missionario di Milano, fra Marino Pacchioni, che aggiunge: “Il conto dei cadaveri recuperati da sotto le macerie aumenta ogni giorno come il numero delle persone rimaste senza casa e sfollate. I nostri confratelli in prima linea nelle città più colpite chiedono soccorsi”.