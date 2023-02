Misericordie: Toscana, al via la campagna per promuovere l’impegno nel volontariato

(foto Misericordie)

Presentata questa mattina a Ghizzano, nel Comune di Peccioli, la campagna della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana per sollecitare l’impegno di nuovi volontari dal titolo “Passa all’azione, diventa volontario con le Misericordie. Una scelta di cuore, che fa bene a te e agli altri”. Lo scopo della campagna, diffusa attraverso manifesti, media e social, è sostenuta da Cesvot e mira alla promozione di nuove adesioni di volontari alle attività delle Misericordie, al rafforzamento delle motivazioni dei volontari già attivi, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed alla solidarietà. Intervenuti alla presentazione il presidente delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, il presidente del Cesvot, Luigi Paccosi, ed il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni. “Le nostre associazioni sono espressione diretta delle comunità toscane, sono fatte di persone ‘normali’ che, con disponibilità straordinaria, si mettono a servizio dei bisogni di quelle stesse comunità”, sono state le parole di Corsinovi che ha aggiunto: “Il volontariato, che innerva e connota in particolare la Toscana, è un eccezionale ‘cemento’ di coesione; e in quest’epoca in cui le forze disgregatrici sono enormi, è quanto mai prezioso. Teniamolo vivo”. Su www.diventavolontariomisericordie.it è possibile trovare tutte le informazioni per diventare volontario.