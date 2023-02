Cinema: presentato il XII Festival di Spello. Premi al regista Mario Martone e al compositore Pivio

(Foto: Festival Cinema Spello Donatella Cocchini)

Svelato il cartellone della XII edizione del “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”. Nella sede della Sala Stampa estera a Roma, giovedì 9 febbraio, la presidente Donatella Cocchini e la regista Laura Luchetti hanno reso noti i protagonisti e gli eventi che saranno nel territorio umbro dal 10 al 19 marzo. In evidenza: il regista Mario Martone, il compositore Pivio, gli attori Ester Pantano, Francesco Castiglione, Francesco Foti, Alessio Praticò e Romano Reggiani. Padrino della manifestazione è Alessandro Sperduti, madrina Claudia Marsicano.

Tante le novità del Festival. Anzitutto il concorso riservato ai film italiani, con 12 i titoli in gara: “Dante” di Pupi Avanti, “Il pataffio” di Francesco Lagi, “Monica” di Andrea Pallaoro, “Princess” di Roberto De Paoli, “Le ragazze non piangono” di Andrea Zuliani, “Piove” di Paolo Strippoli, “La santa piccola” di Silvia Brunelli, “Margini” di Niccolò Falsetti, “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, “Bassifondi” di Francesco Pividori, “Notte fantasma” di Fulvio Risuelo e “Settembre” di Giulia Steigerwalt.

Ancora, 22 sono i backstage tra film e serie tv in competizione, tra i quali: “I viaggiatori” di Ludovico Di Martino (Sky); “Speciale. The Hanging Sun” di Davide Pitinzano (Sky); “L’ombra di Caravaggio” di Daniele Santonicola (Goldenart, Rai). Oltre alla sezione documentari con 12 titoli e a quella cortometraggi con 18 finalisti, sono da richiamare due novità: il concorso animazione con 6 opere in gara e quello dedicato al miglior podcast, con 5 prodotti selezionati.

Tra le proiezioni speciali: “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti in collaborazione con il Csc – Cineteca nazionale, “Nostalgia” di Mario Martone e “Questa notte parlami dell’Africa” di Carolina Boco e Luca La Vopa. In particolare, al regista Martone verrà consegnato il “Premio all’eccellenza”, ricordando i suoi titoli “Il giovane favoloso”, “Il sindaco del rione sanità”, “Qui rido io” e “Nostalgia”. Il riconoscimento è andato in passato a Carlo Rambaldi, Vittorio Storaro, Giuliano Montaldo, Ermanno Olmi, Pupi Avati, Franco Piavoli, Milena Vukotic. Il premio “Carlo Savina” per l’eccellenza alla musica verrà assegnato al maestro Pivio (“Il bagno turco”, “Maradona. La mano de Dios”, “Il silenzio grande”, “Diabolik”).

Tra gli altri eventi in cartellone al Festival si registrano 3 mostre all’interno del Palazzo del Cinema di Spello: “Guanti bianchi. Donne al cinematografo dagli anni 20”, con un omaggio fotografico al talento della montatrice Licia Quaglia; “Vintage Movie Poster”, dedicata alle locandine di film italiani e internazionali anni ’50-’80; e “I giovani, il cinema e la moda”. “È un’edizione ricca di iniziative e contenuti – afferma la presidente Cocchini – pensata come sempre con grande attenzione ai giovani, perché il nostro obiettivo è quello di contribuire a una crescita culturale delle nuove generazioni. Anche per questo motivo è nato il progetto ‘Agenda 2030’ dedicato alle scuole, il ‘Drama Club’”. Tutte le novità del Festival nel dettaglio: www.festivalcinemaspello.com.