Giornata del malato: Gorizia, domani rosario meditato e celebrazione presieduta da mons. Redaelli

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, l’Ufficio per la Pastorale della salute della diocesi di Gorizia promuove alcuni momenti di riflessione, formazione e preghiera. Si inizia oggi, venerdì 10 febbraio, quando, alle 20, nella chiesa di Monastero ad Aquileia si terrà la veglia mariana e processione animata dall’Unitalsi diocesana. Sabato 11 febbraio, alle 15, nella chiesa di San Giusto a Gorizia, verrà recitato il rosario meditato a cui seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Carlo Redaelli. Inoltre, per lunedì 27 febbraio, alle 20.30 a Cormons, è in programma un incontro formativo e di riflessione sul tema della privatizzazione della sofferenza e della morte.

Come sottolinea don Mirko Franetovich, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il tema della XXXI Giornata mondiale del malato è “un invito ad accorgersi di chi soffre e ad accostarlo con carità, con il paziente ascolto e la sensibilità dei nostri gesti, dei nostri sguardi. Papa Francesco nel suo messaggio afferma che attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio che è vicinanza, compassione e tenerezza”.