Terremoto in Turchia e Siria: Comunità di Sant’Egidio, “bene la decisione Usa di revocare temporaneamente alcune sanzioni imposte nei confronti di Damasco”

La Comunità di Sant’Egidio esprime la “propria soddisfazione” per la decisione degli Stati Uniti di revocare temporaneamente alcune delle sanzioni imposte nei confronti di Damasco e per l’annuncio di un primo pacchetto di aiuti a sostegno delle vittime del devastante terremoto in Turchia e Siria. Mentre il bilancio dei morti continua ad aumentare e si aggravano le condizioni di vita dei sopravvissuti, “Sant’Egidio auspica una risposta solidale da parte di altri Paesi e dell’intera comunità internazionale e rilancia la sua raccolta fondi per sostenere, attraverso le comunità cristiane in Siria, le popolazioni delle regioni di Aleppo e Idlib, già provate da 12 anni di guerra”, si legge in una nota.