Diocesi: Bologna, al via domani gli incontri della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico

Prenderà il via domani, a Bologna, il ciclo di incontri della Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico con la lezione che padre Francesco Compagnoni, docente alla Pontificia Università “San Tommaso D’Aquino”, terrà dalle 10 presso l’Istituto “Veritatis Splendor” (via Riva di Reno, 57). Verrà affrontato il tema “Guerra e pace: dottrina e pratica dei cristiani”. L’iniziativa è proposta in collaborazione con la Fondazione Ipsser e l’Istituto Veritatis Splendor.

“Ci è sembrato opportuno – spiega Vera Negri Zamagni, direttrice della Scuola di formazione – che il programma di quest’anno proponesse riflessioni sui cambiamenti geopolitici in atto per cercare di capire come, in questo nuovo contesto, si possa realizzare quella pace che è al cuore della predicazione cristiana”.