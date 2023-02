Diocesi: Acireale, il vescovo Raspanti invita a meditare con il testo “Quaresima per i fannulloni…alla scuola dei Santi”

La diocesi di Acireale, anche quest’anno, si prepara a vivere il tempo di Quaresima con il testo di riflessione “Quaresima per i fannulloni…alla scuola dei Santi” di p. Max Huot de Longchamp, giunto alla 18ª edizione.

Il sussidio, edito dalla casa editrice Il Pozzo di Giacobbe e dall’Associazione Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, propone un percorso di quaranta giorni per prendere maggiore coscienza di ciò che ci rende cristiani: la resurrezione.

Lo scritto è consigliato alla comunità diocesana da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che così dichiara: “Passo dopo passo, seguendo la liturgia del giorno mediteremo i testi che la tradizione spirituale cristiana ci offre alla scuola dei santi per entrare nell’universo di Pasqua, là dove Cristo ci precede, aprendoci circa il cammino. Dedichiamo almeno un quarto d’ora al giorno alla lettura e alla meditazione di questi testi. Un quarto d’ora di eternità che ci farà ritrovare in tutta freschezza il gioioso annuncio della nostra salvezza”.

Il testo sarà presentato venerdì 10 febbraio nella chiesa di Santa Lucia di Aci Catena, alle ore 18.30; lunedì 13 febbraio nella basilica cattedrale di Acireale, alle ore 19; giovedì 23 febbraio nella chiesa di Sant’Isidoro Agricola di Giarre, alle ore 19; sabato 4 marzo a Linguaglossa, alle ore 18.