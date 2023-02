Associazioni: Unitalsi, al via domani la nuova stagione dei pellegrinaggi

(Foto: Unitalsi)

L’Unitalsi, che quest’anno festeggia il 120° di fondazione con un nuovo logo celebrativo e tante iniziative, ha programmato la nuova stagione 2023 che prenderà il via con il primo pellegrinaggio previsto per l’11 febbraio, data in cui ricorre la prima apparizione a Lourdes della Vergine a Santa Bernadette Soubirous nella giornata in cui, per volontà di San Giovanni Paolo, si celebra la Giornata mondiale del malato. “L’Unitalsi ha intrapreso il suo cammino e dal punto di vista dei pellegrinaggi – ha spiegato Rocco Palese, presidente nazionale dell’Unitalsi – il 2022 ha segnato una fiduciosa ripresa che contiamo di incrementare nel 2023. Dalle stime, infatti, saranno circa 20mila i soci che accompagneremo nelle mete tradizionali, un numero ambizioso, ma che confidiamo di superare proprio perché la gente ha tanto bisogno di quella spiritualità che trova soprattutto nel pellegrinaggio, punto di partenza e di arrivo di una conoscenza, di una vicinanza con le persone più deboli che viviamo sul territorio e durante tutto l’anno”.

“Il primo pellegrinaggio – ha sottolineato Palese – sarà proprio in occasione dell’11 febbraio, giorno in cui guardiamo al santuario di Lourdes come a una profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della modernità. Come ci ha detto Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale del malato, non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le persone che noi come Unitalsi accogliamo e serviamo sono al centro del popolo di Dio che cammina insieme a loro, segno di una umanità in cui ogni essere è prezioso e nessuno è da scartare. E che ha nel Santuario di Lourdes il punto focale di questa visione”.

“Che si costruisca qui una cappella” sarà il tema spirituale scelto quest’anno dal santuario francese che guiderà i fedeli durante i pellegrinaggi e aiuterà i soci dell’Associazione a riflettere e a interiorizzare questo straordinario messaggio facendolo proprio e attualizzandolo in uno stile di vita che rispecchi il carisma di ogni unitalsiano.

Con 46 voli, 14 treni e 86 pullman, molti soci, tra cui persone fragili, volontari e pellegrini si recheranno a Lourdes, in Terra Santa, a Fatima e a Santiago de Compostela. I pellegrinaggi verso i santuari di Loreto, Pompei e Siracusa concludono il quadro delle partenze. Sul sito internet dell’associazione si possono consultare le date dei pellegrinaggi della stagione 2023 e scegliere a seconda della provenienza e anche valutando il periodo che è più congeniale.