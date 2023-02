Giornata del malato: Napoli, domani la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Battaglia. Visite negli ospedali dei vescovi ausiliari

Domani, sabato 11 febbraio, in occasione della Giornata mondiale del malato, la diocesi di Napoli organizza vari momenti. Domani, alle ore 18.30, nella basilica del Buon Consiglio a Capodimonte si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo metropolita, mons. Mimmo Battaglia, con la partecipazione di malati, operatori sanitari, volontari ospedalieri.

Nello stesso giorno, alle ore 10, nella Cappella di Pediatria Università Vanvitelli, in via de Crecchio, il vescovo ausiliare, mons. Gaetano Castello, visiterà i degenti in alcuni reparti e presiederà la liturgia della parola.

Alle ore 15, all’Ospedale del Mare Sala Mensa di Ponticelli visita agli ammalati e celebrazione eucaristica.

Già oggi, venerdì 10 febbraio, all’Azienda ospedaliera Monaldi il vescovo ausiliare, mons. Michele Autuoro, visiterà i degenti in alcuni reparti e successivamente presiederà la celebrazione eucaristica.

La Giornata del malato viene coordinata dall’Ufficio diocesano Pastorale della salute diretto da don Leonardo Zeccolella, in sinergia con i cappellani ospedalieri e la Dirigenza delle strutture sanitarie.