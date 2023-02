Giornata del malato: Adria, domani mons. Pavanello celebrerà la messa nell’ospedale Santa Maria della misericordia di Rovigo

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato che si celebra domani, 11 febbraio, giorno in cui la Chiesa cattolica fa memoria della Beata Vergine di Lourdes, il vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, celebrerà la messa alle 15.30 presso la hall di ingresso dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Rovigo. Quest’anno si è scelto di celebrare in questo luogo significativo “come segno di vicinanza a tutti i malati e agli operatori sanitari. Questo appuntamento annuale è accompagnato da un messaggio del Papa”. “La malattia fa parte della nostra esperienza umana – scrive Francesco nel Messaggio di quest’anno – ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione”. Il vescovo Pavanello nel presentare l’appuntamento di domani, commentando il messaggio del Pontefice rileva come questa espressione “vada applicata anche alla società nel suo insieme: una società che non si prende cura dei malati e dei sofferenti è disumana: purtroppo in molti paesi chi non può pagare le prestazioni sanitarie è abbandonato a sé stesso”. “In Italia da questo punto di vista – continua il pastore della diocesi di Adria-Rovigo – possiamo dire di avere una situazione all’avanguardia, in quanto il servizio sanitario nazionale garantisce un’assistenza sanitaria a tutti oloro che ne hanno bisogno, non solo ai cittadini ma anche agli stranieri che risiedono nel territorio della Repubblica italiana”. “È una conquista di civiltà, che però oggi è insidiata non tanto in linea di principio, ma nei fatti ad esempio quando per una visita si è costretti a rivolgersi a strutture private perché le attese nelle strutture pubbliche sono di mesi se non di anni. Il tema della sanità, dunque, deve essere centrale nel dibattito politico e sociale se vogliamo una società più umana”, conclude mons. Pavanello.