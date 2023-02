Papa Francesco: “lo sport insegna che si possono raggiungere traguardi impensabili”

”Lo sport ci può aiutare, perché ci insegna che con la pazienza, con l’esercizio, con la creatività e la perseveranza si può migliorare, si possono raggiungere traguardi che sembravano impensabili”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza i dirigenti e gli atleti della nazionale di Pentathlon. “E questo avviene attraverso una dimensione che sta al di sotto di tutte le altre e le anima tutte, che è la dimensione spirituale”, ha spiegato Francesco: “Non mi riferisco a quella psicologica, che pure è decisiva, ma proprio a quella spirituale, cioè alla nostra relazione con il senso del vivere, del nostro essere e delle nostre relazioni. E la capacità ludica aiuta questa dimensione spirituale”. “Al centro dell’essere umano c’è un cuore, non in senso fisico, ma simbolico, un cuore che sa ricevere e dare amore”, ha fatto notare il Papa: “E so che voi, come Federazione, cercate di impegnarvi in questa dimensione anche con gesti concreti di solidarietà. Vi ringrazio in particolare per l’appoggio che date all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, sia per la ricerca sia per il sostegno logistico ai bambini e ai loro familiari. Grazie! Questa è una gara più esigente, ma il premio riempie la vita e dura per sempre”.