Giornata del malato: Padova, domani messa con malati, associazioni, volontari e operatori sanitari nella basilica del Carmine

Domani, sabato 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, ricorre la XXXI Giornata mondiale del malato. A Padova la celebrazione diocesana sarà presieduta alle 16 nella basilica del Carmine. Per l’occasione saranno presenti una rappresentanza di malati con i loro familiari, delle associazioni e volontari che si dedicano a loro, dei medici, dei infermieri e del personale sanitario. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della diocesi di Padova e in diretta televisiva su Telepace (canale 76).