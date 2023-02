Diocesi: Acireale, consegnati i lavori per i locali dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria delle Grazie

Sono stati consegnati ieri, negli Uffici della Curia, ad Acireale, i lavori per i locali dell’Oratorio di proprietà della comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie della frazione di Acireale. L’Oratorio necessita di lavori di manutenzione straordinaria e risanamento con miglioramento della funzionalità energetica. Si prevede una spesa complessiva di 100mila euro per il 70% finanziata con i fondi dell’otto per mille della Cei, e per la parte restante dalla parrocchia. Il progetto – informa la diocesi – è stato approvato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Catania e dall’Ufficio Beni culturali della diocesi. Alla presenza delle parti – mons. Agostino Russo, vicario generale, don Angelo Milone, direttore Ufficio beni culturali, don Roberto Fucile, parroco -, progettisti ed impresa assegnataria si è convenuto alla firma del contratto d’appalto di consegna dei lavori. L’impresa esecutrice si impegna a consegnare l’opera entro la fine dell’anno. “Vogliamo recuperare e riqualificare il nostro Oratorio per restituirlo ai fedeli in sicurezza e renderlo luogo destinato all’aggregazione sociale”, ha spiegato don Fucile: “Questa è un’opportunità che riusciamo a cogliere grazie all’interesse del vescovo Antonino Raspanti e dei responsabili degli uffici di Curia. La professionalità ed il lavoro sinergico ci daranno la possibilità di vedere i frutti per la nostra comunità”.