Giornata del malato: Tortona, domani la celebrazione presieduta da mons. Marini in cattedrale

In occasione della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, la sezione tortonese dell’Oftal promuove due momenti di preghiera in onore della Madonna di Lourdes. Il primo si terrà nella serata di oggi, venerdì 10 febbraio, alle 20.45 presso l’Istituto delle Suore Benedettine della Divina Provvidenza, a Voghera, con la recita del rosario. “Sarà l’occasione – spiegano dalla diocesi – per riprendere un’iniziativa già sperimentata nelle parrocchie vogheresi”. Il secondo momento è in programma per domani, sabato 11 febbraio, giorno della festa mariana; nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo, alle 18, il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, presiederà la celebrazione eucaristica e impartirà l’unzione degli infermi.