Servizio civile universale: Mpv, prorogata al 20 febbraio scadenza per invio candidature. Le testimonianze di Dominique e Camilla

Prorogata al 20 febbraio la scadenza per l’invio delle candidature per svolgere un anno di servizio civile universale al Movimento per la vita italiano (Mpv). “Hai tra i 18 e i 28 anni? Ti sei sempre occupato degli altri e vuoi dedicare un anno della tua vita al servizio del bene comune? Vuoi crescere professionalmente, personalmente e intellettualmente? Il servizio civile nazionale è un’esperienza importante per dedicare un anno alla propria formazione e alla comunità in cui si vive”, si legge nella presentazione. Il Mpv fa sapere di cercare per l’anno 2023/2024 “3 volontari/e pieni di energia e vita da inserire come servizio civile presso la sede nazionale” collaborando “a stretto contatto con i Centri di aiuto alla vita di Roma”.

Di qui la testimonianza video di due giovani: “Sono soddisfatta dell’esperienza che sti facendo e di quello che verrà dopo, e spero che molti altri giovani come me possano cercare di far parte di questa grande famiglia che aiuta la vita”, dice Dominique. Anche Camilla consiglia questa esperienza ad altri giovani “perché è bellissima, è un’esperienza di movimento, di famiglia, di gioia, di non sapere mai quello che succede il giorno dopo. Ci sono mamme e bambini che hanno bisogno e, per quanto il nostro sia un piccolo aiuto, è un aiuto concreto”. “Entrare in contatto con le mamme che abbiamo aiutato ai Centri di aiuto alla vita è stato per me il momento più bello” aggiunge Dominique ricordando quando una mamma le ha chiesto di tenere in braccio la sua bambina mentre cercava un ricambio: “Tenerla tra le mie braccia e coccolarla è stato uno dei momenti più emozionanti del servizio civile”.