Terremoto in Turchia e Siria: Caritas Cuneo e Fossano, il 18 e 19 febbraio raccolta straordinaria di offerte in tutte le parrocchie

“La comunità cristiana delle diocesi di Cuneo e di Fossano risponde con generosità all’appello di solidarietà lanciato dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Caritas Italiana”. È quanto si legge in una nota diffusa oggi nella quale si comunica che “una raccolta straordinaria di offerte in denaro sarà effettuata nelle giornate del 18 e 19 Febbraio in tutte le parrocchie”.

“Diamo voce ad una raccomandazione di Caritas Italiana di non effettuare raccolte di beni materiali”, conclude la nota, spiegando che “entrambe le Caritas nazionali hanno espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro”.