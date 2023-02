Giornata del malato: Camerino e Fabriano, domani convegno interdiocesano “Quel qualcosa in più”

“L’umanizzazione delle cure e dei contesti di cura e assistenziali” sarà il tema al centro del convegno interdiocesano promosso per domani, sabato 11 febbraio, a Fabriano, in occasione della XXXI Giornata mondiale del malato. A promuovere l’iniziativa, ospitata dalle 15 presso il Teatro “San Giovanni Bosco”, sono l’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche e la diocesi di Fabriano-Matelica attraverso l’Ufficio per la Pastorale della salute.

Il convegno prenderà spunto dalla visione di un film documentario della durata di un’ora dal titolo “Quel qualcosa in più”, che attesta l’esperienza di una degenza ospedaliera di cinque mesi, a seguito di un grave incidente stradale. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderanno parte Nicole Smith, autrice del documentario, Davide Basso, regista del documentario, Marco Guzzi, poeta e filosofo, Fulvio Borromei, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Ancona, Maria Rita Lombrano, responsabile del servizio Dignity Care-Cure palliative dell’Istituto geriatrico Inrca Irccs di Ancona, Cristiano Casavecchia, direttore della Casa “Grimani Buttari” di Osimo, Sara Salvadori, musicista e ricercatrice; modererà don Luigi Marini, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della salute della diocesi di Fabriano-Matelica.