Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto don Paul Valentini, a lungo parroco a Merano e in alta val d’Isarco

È morto oggi, venerdì 10 febbraio, all’età di 85 anni, don Paul Valentini, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone a lungo parroco a Merano e poi in diverse parrocchie dell’alta val d’Isarco. Ne dà notizia la diocesi comunicando che il funerale è fissato per mercoledì 15 febbraio alle 14.30 a Stilves.

Nato il 25 gennaio 1938 a S. Cassiano, Valentini è stato consacrato sacerdote il 24 giugno 1965 a Bolzano/Gries. Tra il 1965 e il 1989 ha operato presso l’ordine dei Sacramentini a Merano, Vienna e Bolzano. In seguito è stato collaboratore pastorale a Merano, nella parrocchia di S. Maria Assunta, dove nel 1991 è diventato parroco in solidum, incarico svolto fino al 2004. Nel 2004 è stato nominato parroco a Stilves, frazione di Campo Trens, dal 2005 al 2012 anche incaricato parrocchiale a Valgiovo e Racines nonché dal 2012 in aggiunta incaricato parrocchiale a Mules. Dal 2019, cessati i servizi a Stilves e Mules, don Valentini è stato collaboratore pastorale nell’unità pastorale Alta val d’Isarco fino al 2022. Ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita allo Jesuheim di Cornaiano.