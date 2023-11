Commissione europea: stanziati 25 milioni di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi ha annunciato un finanziamento di 25 milioni di euro in aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Il tramite saranno le organizzazioni umanitarie che con quei soldi forniranno “assistenza salvavita, concentrandosi in particolare su acqua e servizi igienico-sanitari, salute, cibo e altri beni essenziali”, spiega una nota della Commissione. La presidente ha sottolineato che, con questo esborso, l’Ue arriva a una spesa totale di 100 milioni di euro in aiuti umanitari per i civili a Gaza nel 2023. “Allo stesso tempo, stiamo lavorando con Israele, Egitto e Nazioni Unite”, ha aggiunto von der Leyen, “per consentire a più convogli di entrare a Gaza, anche attraverso corridoi e pause per esigenze umanitarie”. Il Consiglio europeo, il 26 ottobre scorso, aveva chiesto “un accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza ostacoli e aiuti per raggiungere le persone bisognose attraverso tutte le misure necessarie, compresi i corridoi umanitari e le pause per i bisogni umanitari”, mentre un ponte aereo dal 16 ottobre ha trasportato, con 6 voli verso l’Egitto, oltre 263 tonnellate di aiuti, pronti per essere consegnati nella Striscia. La nota della Commissione aggiunge due informazioni: “L’Ue fornisce assistenza umanitaria alla Palestina dal 2000”, la prima. E “il meccanismo di protezione civile dell’Ue è stato attivato per offrire supporto ai voli di rimpatrio da Israele”.