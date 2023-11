Forum famiglie: Puglia, Giovanni Gallo eletto nuovo presidente. Succede a Maria Lodovica Carli, alla guida per 19 anni

Il nuovo Consiglio direttivo del Forum famiglie della Puglia con Bordignon (Foto: Forum delle associazioni familiari della Puglia)

Giovanni Gallo è il nuovo presidente del Forum delle associazioni familiari della Puglia. È stato eletto nel pomeriggio di sabato nel corso dell’assemblea svoltasi presso il Seminario arcivescovile alla presenza del presidente nazionale del Forum, Adriano Bordignon, e della vicepresidente con delega ai Forum regionali, Pinella Crimì.

Gallo, 34 anni, è docente di Religione cattolica ed è presidente dell’associazione di volontariato Cento di aiuto alla vita di Mola di Bari. Per conto del Forum dal 2019 si è occupato di sostegno alla natalità, di politiche familiari comunali e di scuola. Il neo presidente succede a Maria Lodovica Carli che ha ricoperto la carica dal 2004 fino ad oggi.

Unitamente al presidente, l’assemblea ha indicato i membri del Consiglio direttivo: Maria Lodovica Carli (Associazione Famiglie numerose), Maria Altieri (Cav Mola), Emanuela Megli (Famiglie Nuove), Aldo Vangi (Istituto superiore Monsignor A. Franco), Cristina Melissano (Aibi) mentre per il ruolo di tesoriere è stato indicato Massimo Sabatucci (Famiglie per l’accoglienza).

Il mandato del nuovo presidente, come dichiarato, è nel solco della continuità con il lavoro che il Forum ha svolto in questi anni: “Ringrazio tutte le Associazioni oggi presenti per la fiducia accordatami”, ha affermato Gallo, secondo cui “occorre raccogliere il testimone e, una volta individuati alcuni obiettivi strategici, lavorare con tutto le nostre forze perché le nostre istanze vengano accolte, non perché ‘nostre’ ma perché necessarie al bene della famiglia, famiglia che oggi nel sentito comune appare come ‘problema’ da affrontare: assolutamente, la famiglia è la soluzione ai problemi che interessano la nostra società”. Per quanto riguarda il rapporto tra le associazioni nel Forum, il neo presidente ha sottolineato che “dobbiamo tornare a guardarci negli occhi e preservarci un tempo e uno spazio per noi, per le nostre famiglie, per recuperare un’esperienza di comunità fatta da famiglie per le famiglie. Solo il tempo speso per stare insieme ci salva dalla tentazione di avere, come singoli, la ricetta buona per tutto”.