Israele e Hamas: Gerusalemme, stasera cerimonia di accensione delle candele al Muro del Pianto in ricordo delle 1.400 vittime

foto SIR/Marco Calvarese

Questa sera, al Muro del Pianto di Gerusalemme, si terrà una cerimonia speciale per ricordare il 30° giorno dal “barbaro attacco terroristico di Hamas e dal massacro del 7 ottobre”. Durante la cerimonia, rende noto un comunicato dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo, 1.400 candele commemorative saranno accese in ricordo delle vittime, alla presenza delle famiglie in lutto. Al termine della cerimonia, i partecipanti potranno avvicinarsi alle candele per recitare i Salmi in ricordo dei loro cari. Il pubblico di tutto il mondo è invitato a unirsi per onorare la memoria delle vittime accendendo contemporaneamente candele commemorative. L’evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web del Qotel, il Muro del Pianto: https://thekotel.org/en/137796/.