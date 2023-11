Libri: “L’abbraccio della speranza” di Elena Dreoni, 15 piccole storie che si svolgono nell’attualità dei nostri giorni

Nel pomeriggio di oggi, Papa Francesco incontrerà i bambini e le bambine di tutto il mondo in Aula Paolo VI.“I bambini incontrano il Papa”, questo il titolo dell’incontro organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione che, come ha detto il Pontefice, aiuta a “tornare ad avere dei sentimenti puri come bambini”. Ed è in questo contesto che si inserisce il libro “L’abbraccio della speranza”, scritto da Elena Dreoni ed edito da “Collana Mondo incantato”. L’abbraccio della speranza raccoglie 15 piccole storie che si svolgono nell’attualità dei nostri giorni, storie in cui i bambini possono riconoscersi e aprire gli occhi su diverse realtà che li circondano, sviluppando una giusta attenzione verso le situazioni di chi vive nel bisogno, nella solitudine, nel dubbio, nella povertà, verso chi ha molto sbagliato e così via. I piccoli protagonisti delle storie, con la sensibilità e la fantasia di cui sono “portatori sanissimi”, con i loro piccoli grandi gesti, colorano le zone grigie di tante relazioni umane, che appartengono a questo nostro tempo, alle nostre città, con i colori vividi dell’allegria, della speranza, dell’amore e non solo. Finalità del libro è quella di dare risonanza, insieme ai bambini, a quei valori che sono necessari per costruire con agli adulti una quotidianità illuminata dalla solidarietà, dalla pace, dall’inclusione, dall’amicizia, dalla pazienza, dall’ascolto, dall’accoglienza. “Ho completato ogni racconto con due piccoli box – spiega l’autrice -: uno per evidenziare il messaggio che racchiude. L’altro è un piccolo ‘Vocabolario delle azioni belle e buone’ che dà risalto e spiega, ogni volta, due parole di forte valore positivo, tipo: perdonare, speranza, accoglienza, conforto, amicizia, amore… e così via. Il libro è arricchito dalle illustrazioni a colori di Isabella Pagliaro”. I racconti, pubblicati nel 2014 in una veste diversa sulla rivista Rinnovamento nello Spirito Santo, si ispirano alle opere di misericordia corporali e spirituali. L’abbraccio della speranza si rivolge ai bambini dagli 7 anni in su. Per la sua funzione pedagogica è adatto anche per insegnanti e genitori che possono trarre ispirazione dai vari racconti per affrontare con i bambini i temi trattati.