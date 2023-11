Formazione professionale e lavoro: Cnos-Fap e Ptsclas, mercoledì a Roma seminario “Il sistema Its per il rilancio di tutta la filiera professionalizzante”

È in programma per mercoledì 8 novembre, a Roma, il “Seminario sulle politiche della formazione professionale e del lavoro. Il sistema Its per il rilancio di tutta la filiera professionale”. Per il 4° anno l’Osservatorio Digitale promosso dal Centro nazionale Opere salesiane – Formazione aggiornamento professionale (Cnos-Fap) con Ptsclas fornisce uno spaccato di come Regioni e Province Autonome destinano le risorse finanziarie per le Politiche attive del lavoro e per la Formazione professionale. Uno strumento – viene spiegato in una nota – attraverso “cui percepire l’evoluzione del Paese, le sensibilità culturali che cambiano e l’influsso stringente dell’attualità che condizionano la vita dei cittadini, l’economia del Paese e le strategie politiche”.

Il report – prosegue la nota – analizza i finanziamenti del 2022, anno in cui si evidenziano i primi segnali degli effetti del Pnrr. Al tempo stesso la quotidianità di questi giorni sta introducendo cambiamenti significativi che si interconnettono al sistema dell’Istruzione e della filiera professionalizzante: gli attesi decreti attuativi della riforma degli Its Academy e lo schema di ddl di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, approvato dal Cdm il 18 settembre 2023.

All’incontro, ospitato dalle 9.30 alle 13 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, interverranno il senatore Matteo Gelmetti, il neo direttore generale del Cnos-Fap, Giuliano Giacomazzi, Mattia Dolci e Sara Frontini di Pts, gli assessori di Piemonte, Toscana e Lazio, i rappresentanti di Lombardia, Marche e Calabria, Emmanuele Crispolti di Inapp, Massimo Temussi, presidente di Anpal Servizi, Guido Torrielli, presidente dell’Associazione Rete Fondazione Its Italia, e rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni formative. A chiudere l’incontro sarà la presidente di Forma, Paola Vacchina.