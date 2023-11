Parlamento europeo: giovani a confronto con i deputati, si presentano le idee per il futuro del Vecchio Continente

Tempo di dibattito tra giovani ed eurodeputati, domani 7 novembre al Parlamento europeo. I giovani che hanno partecipato all’Evento europeo della gioventù del 2023 (EYE2023), il 9 e il 10 giugno, hanno raccolto, in un Rapporto, le oltre 1000 idee, aspettative, suggestioni dei giovani per il futuro dell’Europa. Disponibile in 24 lingue, è stato distribuito a tutti i membri del Parlamento europeo. Domani una delegazione di giovani presenterà in un’audizione pubblica le 15 idee che sono state più apprezzate dai giovani stessi. L’evento, che si svolgerà nel pomeriggio nella sede del Parlamento a Bruxelles, si aprirà alle 13.30 con un intervento della presidente Roberta Metsola e poi dieci giovani – “EYEdea boosters” – presenteranno e discuteranno con gli eurodeputati il “Rapporto Idee Giovani”, con un focus “sulle preoccupazioni dei giovani elettori in vista delle elezioni europee del 2024”, dice una nota del Parlamento. Nel programma c’è quindi un tempo di lavoro in dieci workshop, in cui eurodeputati, giovani, rappresentanti di istituzioni e organizzazioni internazionali si confronteranno su come sviluppare e promuovere 10 idee in particolare. Si può seguire l’evento in diretta streaming dal sito del Parlamento europeo.