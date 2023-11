Carceri: Milano, alla Casa della Carità la mostra “San Vittore quartiere della città”

(Foto: Casa della Carità)

Un carcere fatto di persone, storie, incontri. Lo racconta la mostra fotografica “San Vittore quartiere della città”, ideata da Carla Chiappini e allestita presso la Casa della Carità, grazie ad Associazione “Verso Itaca” Aps, Galleria l’Affiche che ne cura l’allestimento, Casa circondariale di Milano San Vittore e BookCity Milano.

L’esposizione sarà inaugurata mercoledì 8 novembre, alle ore 11, presso l’auditorium della Fondazione (via Francesco Brambilla 10). Interverranno don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità; Giacinto Siciliano, direttore della Casa circondariale San Vittore; Margherita Lazzati, fotografa; Carla Chiappini dell’Associazione “Verso Itaca” Aps, ideatrice del progetto; don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione “Son – Speranza oltre noi”.

La mostra – visitabile fino all’8 dicembre, ogni giovedì dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13 (ingresso gratuito) – è un percorso fatto di immagini e parole, sintesi di un lavoro di fotografie, realizzate da Margherita Lazzati, e di frammenti tratti da sessanta interviste, raccolte con il coordinamento di Laura Gaggini, a persone detenute, operatori penitenziari, volontari, insegnanti, medici, assistenti spirituali.

Il risultato è una narrazione del carcere come spazio di incontro di persone diversissime. A emergere non è un pianeta a sé stante, come spesso si pensa siano le carceri, ma un luogo della città che vive di dolori, emozioni, debolezze, fatiche, passioni e fragilità.

Per prenotare la visita alla mostra, scrivere a cecilia.trotto@casadellacarita.org.