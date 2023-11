Diocesi: Monreale, si è insediata la “Famiglia mariana delle cinque pietre” nell’unità pastorale Villaciambra-Piano Maglio

Sabato 4 novembre, con una messa solenne nella chiesa di San Giuseppe in Piano Maglio (Altofonte), seguita da un concerto nel teatro parrocchiale e da una cena offerta dalla comunità , si è ufficialmente insediata la “Famiglia Mariana delle cinque pietre”, presso l’unità pastorale delle chiese di Villaciambra e Piano Maglio, con a capo il parroco, don Gaetano Gulotta, così come disposto dall’arcivescovo di Monreale, mons. Gualtiero Isacchi, qualche mese fa.

La nuova comunità è alloggiata nei locali di Piano Maglio. Trasferitasi dal santuario di Tagliavia, è composta da padre Giovanni dell’Immacolata, il fondatore che ha compiuto il suo trentaquattresimo anniversario sacerdotale, e tre sorelle. Centinaia i fedeli che hanno assistito alla messa e agli eventi che si sono svolti in seguito, tra cui un concerto a tema mariano. “Siamo attivi e contemplativi in egual misura, Gesù santifica la nostra attività solo mediante la preghiera profonda del cuore – dicono i membri della Famiglia –. Siamo profondamente eucaristico-mariani, contemplativi del volto santo di Gesù e lo adoriamo con gli occhi puri di Maria. Siamo fratelli e sorelle, operosi, attivi nella carità senza misura e che sorridono sempre e a chiunque perché Dio è amore. Viviamo insieme per guarire la ferita del rapporto uomo-donna, quella ferita che il peccato ha inciso su ciascuno di noi e siamo chiamati a lasciarci sanare a nostra volta. L’umanità che viene da noi è un’umanità ferita che cerca la guarigione, cerca di vedere in noi persone guarite”.