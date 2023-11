Diocesi: Lecce, in serata il card. De Giorgi presiede la messa per il 266° della dedicazione della cattedrale e per alcuni suoi anniversari

La Chiesa di Lecce oggi è in festa per la sua cattedrale nel 266° anniversario della dedicazione. Alle 18, nella chiesa madre della diocesi si farà festa anche per il card. Salvatore De Giorgi che nel 2023 celebra tre anniversari singolari: settant’anni di sacerdozio (28 giugno 1953), cinquanta di episcopato (27 dicembre 1973) e venticinque di porpora cardinalizia (21 febbraio 1998).

A presiedere l’eucarestia sarà stasera lo stesso card. De Giorgi invitato dall’arcivescovo Michele Seccia per manifestare la gioia della comunione ecclesiale per un “figlio prediletto” che, raggiunta la pienezza del sacerdozio con l’episcopato, venticinque anni fa venne chiamato da San Giovanni Paolo II ad essere anche stretto collaboratore della Sede apostolica elevandolo alla dignità di cardinale.

Oltre a mons. Seccia e al clero diocesano e religioso, concelebreranno con il cardinale, gli arcivescovi Donato Negro, Bruno Musarò e Luigi Pezzuto e i vescovi Fernando Filograna e Cristoforo Palmieri.

La messa, a partire dalle 18, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Portalecce e su Tele Dehon (ch. 19) per il coordinamento editoriale di don Emanuele Tramacere e la regia di Paolo Longo. Il commento alla liturgia (testi di don Vito Caputo) è affidato a Francesco Capoccia.