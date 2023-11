Violenza su donne: Bologna, stasera il card. Zuppi guiderà la fiaccolata “Non è la mia ragazza”

Nella serata di oggi, lunedì 6 novembre, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, guiderà alle ore 20.30 la fiaccolata e il Rosario dal parcheggio dell’hotel “La Pioppa” (via Marco Emilio Lepido, 217) alla Rotonda del Camionista in memoria delle donne vittime di tratta e violenza e di Christina Ionela Tepuru.

Il momento di preghiera “Non è la mia ragazza” è proposto da Albero di Cirene, Caritas diocesana, Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità Sant’Egidio, Azione Cattolica italiana, Inner Wheel Club Bologna, Casa Canos, Mondo Donna Onlus, Associazione Betania Bologna e parrocchia dello Spirito Santo di Anzola dell’Emilia.