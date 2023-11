Diocesi: Genova, al via “La Chiesa e la città parlano al futuro”, serie di incontri sui temi di attualità ecclesiale e civile

“La Chiesa e la città parlano al futuro”: la diocesi di Genova promuove una lunga serie di conferenze e convegni “che pongono questioni inerenti la vita ecclesiale e sociale, con spazi di confronto e di riflessione condivisi per contribuire, nella logica del bene comune, alla promozione della persona umana”. “Attraverso questi incontri vogliamo allargare spazi di confronto, di riflessione condivisa, di proposte possibili per contribuire – si legge in una nota –, nella logica del bene comune, alla promozione della persona umana e in questo modo rispondere all’impegno di missione e di evangelizzazione che la Chiesa ha ricevuto da Gesù”.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 6 novembre, alle 18 presso il Palazzo Ducale – Sala del Maggior Consiglio, su “Uguali per Costituzione”. Interverrà Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell’Agenzia delle entrate, in dialogo con Alberto Marcheselli, riprendendo i temi del suo recente libro sull’uguaglianza, che ha avuto la prefazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’indomani alle 10, nella Sala Quadrivium, Ruffini incontrerà gli studenti delle scuole superiori genovesi, in dialogo con la senatrice Maria Grazia Daniele Galdi. Per il programma: www.chiesadigenova.it.