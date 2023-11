Eutanasia: “Ditelo sui tetti”, “cittadinanza italiana a Indi Gregori è messaggio di speranza di cure per tutti”

Le associazioni del network “Ditelo sui tetti” ringraziano il Governo per “la coraggiosa decisione di conferire la cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregori”. È quanto si legge in una nota del network. “Il famoso oncologo agnostico Lucien Israel scriveva nel 2002 che ‘un medico non è chiamato solo a somministrare a un malato una cura; è suo compito anche dargli una speranza e, per farlo, è necessario che pure lui ne abbia’”, prosegue la nota. Allo stesso modo, “con l’iniziativa verso Indi, il Governo propone un messaggio culturale chiarissimo, affinché le istituzioni stesse possano offrire a tutti la speranza della cura, in qualsiasi situazione di fragilità la vita si trovi”.