Natale: mons. Parmeggiani (Tivoli e Palestrina), “realizzare un presepe in ogni casa”

“Aderendo all’iniziativa proposta dal Coordinamento ecclesiale dei Centenari francescani, anche io rivolgo a tutti l’invito a realizzare ‘un presepio in ogni casa’. In ogni casa ma anche in ogni luogo di vita, di studio, di lavoro, di sofferenza, nelle vetrine dei negozi, nelle piazze, affinché tutti possiamo riscoprire la vera origine del Natale e rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme”. Lo scrive in una lettera alla diocesi il vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, che invita tutti a “realizzare e a promuovere la realizzazione dei presepi in ogni casa e luogo di vita affinché tutti ricordiamo che il Natale non è una favola ma il mistero di un Dio che amandoci infinitamente si è fatto uomo per noi”. L’iniziativa è stata promossa nell’800° anniversario del primo presepio realizzato a Greccio da san Francesco.

Per aiutare a comprendere cosa sia il presepe dal presule anche l’invito a “far leggere o far spiegare, ad esempio dai catechisti o dai genitori o da chi è insegnante, la lettera apostolica Adimiarbile signum di Paoa Francesco sul significato e il valore del presepe e che allego a questa mia”.

Tutti coloro che realizzeranno un presepe potranno poi inviarne una fotografia all’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Tivoli e di Palestrina (comunicazioni@diocesitivoliepalestrina.it) scrivendo, se lo desidereranno, chi lo ha realizzato. Le immagini ricevute prima del 25 dicembre saranno poi pubblicate sul portale diocesano www.diocesitivoliepalestrina.it.