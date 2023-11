Diocesi: Assisi, domani si presenta il libro di p. Autieri su San Francesco e i vescovi. Interviene Franco Cardini

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

Si terrà ad Assisi domani, martedì 7 novembre, alle 10.45, nella sala degli archi presso la sede degli Istituti teologico (Ita) e superiore di scienze religiose (Issra) la presentazione del libro di padre Felice Autieri “Francesco e i vescovi di Assisi, storia di un rapporto”, disponibile in tutte le librerie (pagine 364, Edizioni francescane italiane).

“L’importanza di questa presentazione presso l’Ita-Issra è quella di far conoscere agli studenti questo ‘rapporto speciale’ di Francesco con i due vescovi di nome Guido che padre Autieri ha rilevato, visionando un’ampia bibliografia”, si legge in una nota della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

“Un rapporto – come ha avuto modo di dire il vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino – per tanto tempo oscurato persino nella prima storiografia francescana: tutto quello che noi sappiamo di Francesco è parte di una storiografia che racconta il Francesco santo e non quello storico in carne e ossa. Solo con la sala della Spogliazione, nata intorno al 1600 sotto il vescovo Crescenzi, si cominciò a rileggere la storia raccontando quello che era successo e come Francesco ha trovato nel vescovo un padre in cui sentiva la voce di Dio e in cui trovava l’affetto della chiesa madre”.

Del periodo storico parlerà Franco Cardini, saggista mediovalista e scrittore di fama internazionale, che dialogherà con l’autore e con suor Roberta Vinerba, direttore dell’Issra.

La presentazione si aprirà con i saluti del preside dell’Ita, padre Giulio Michelini, e si concluderà con l’intervento di mons. Sorrentino.