Diocesi: Treviso, morto il vescovo emerito Paolo Magnani

(Foto: diocesi di Treviso)

È morto a mezzogiorno di ieri, domenica 5 novembre, mons. Paolo Magnani, vescovo emerito di Treviso. A darne notizia l’attuale vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, spiegando che il presule, 96enne, si è spento nella sua casa, la canonica della parrocchia di Sant’Agnese, dove viveva da quando aveva lasciato la guida della diocesi. “Preghiamo per lui, con gratitudine al Signore per la sua vita, per il suo lungo ministero e per l’amore e la passione con la quale ha servito questa Chiesa che è in Treviso”, l’invito di mons. Tomasi, che sabato scorso ha incontrato mons. Magnani, in una breve visita, durante la quale, dopo la preghiera, ha invocato la benedizione del Signore sul vescovo Paolo.

Mons. Magnani, era nato a Pieve Porto Morone, in diocesi e provincia di Pavia, il 31 dicembre 1926. Fu ordinato sacerdote nella cattedrale di Pavia il 29 giugno 1951. Inviato a Roma nel Seminario Lombardo, si è laureato in teologia dogmatica presso l’Università Gregoriana nel 1955 e dallo stesso anno ha insegnato dogmatica nel Seminario diocesano. Nel frattempo venne nominato assistente provinciale delle Acli e poi assistente diocesano dei laureati cattolici. In quel periodo diede avvio anche all’Istituto diocesano di teologia per i laici. Nel 1965 divenne rettore del Seminario diocesano di Pavia, al cui impegno unì nel 1969 quello di Pro-vicario generale; nel 1975 venne nominato Vicario generale della diocesi. Il 27 luglio 1977 fu eletto vescovo di Lodi, ricevendo la consacrazione episcopale il 10 settembre 1977 dal card. Antonio Poma. Fu trasferito a Treviso il 19 novembre 1988, facendo il suo ingresso sabato 11 febbraio 1989. Ha guidato la diocesi di Treviso per 15 anni svolgendo la visita pastorale dal 1991 al 1998. Nel 2000, a conclusione della Visita pastorale, e in occasione del Grande Giubileo, ha celebrato il XIV Sinodo della siocesi di Treviso sul tema “La parrocchia, centro di vita spirituale per la missione”. Domenica 20 ottobre 2002, in piazza San Pietro, chiese a Papa Giovanni Paolo II la beatificazione del vescovo di Treviso Andrea Giacinto Longhin, dopo averne presentato la biografia al Santo Padre e ai fedeli.

Era diventato vescovo emerito di Treviso il 3 dicembre 2003. Da allora abitava in città, a Treviso, nella parrocchia di Sant’Agnese, dove si è spento.