Formazione: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, al via corso sulla “Cura di comunità”

Sarà dedicata alla “Cura di comunità” la seconda edizione della “Caring School – Scuola di formazione su cura e innovazione sociale” promossa dal Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia, in collaborazione con gli Uffici nazionali per la Pastorale della famiglia e per i Problemi sociali e il lavoro della Cei e con la Caritas diocesana di Roma.

I sei moduli, che prenderanno il via dal 25 novembre per concludersi il 13 aprile, approfondiranno la “Cura di comunità” intesa come: “Insieme di pratiche innovative attraverso cui le relazioni di aiuto, allargando il perimetro delle relazioni sociali, danno vita a nuove forme di comunità e di imprese collaborative”; “Esperienze dell’abitare e inediti processi cooperativi presenti nelle comunità che sperimentano nuovi modi di partecipazione delle persone più fragili o svantaggiate”; e “Forme, linguaggi e stili della vita familiare che manifestano la natura sociale e trasformatrice delle pratiche di vita cristiana”.

È possibile iscriversi entro il 10 novembre.