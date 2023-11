Argentina: vescovi da oggi in assemblea. Al centro dei lavori il recente Sinodo

La 123ª Assemblea plenaria della Conferenza episcopale argentina si terrà da oggi, 6 novembre, a venerdì 10 novembre nella Casa di ritiro “El Cenáculo”, nella città di Pilar. I lavori saranno guidati da mons. Oscar Vicente Ojea, vescovo di San Isidro e presidente della Conferenza episcopale argentina, insieme ai membri della Commissione esecutiva.

L’assemblea avrà due temi principali: in primo luogo, il cammino sinodale della Chiesa. I vescovi che hanno partecipato alla recente Assemblea generale di Roma condivideranno le loro esperienze e lavoreranno su un discernimento comunitario, su come concretizzare nella Chiesa locale il testo della Sintesi che è stato elaborato e diffuso. Dedicheranno inoltre un momento speciale al lavoro relativo alla pastorale giovanile e vocazionale, iniziato nell’assemblea di aprile e guidato dalla Commissione episcopale per i ministeri. Non è da escludere un pronunciamento in vista del ballottaggio delle presidenziali, che si terrà il 19 novembre.