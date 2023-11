Diocesi: Alghero-Bosa, domani e mercoledì “È la messa che vorrei?”

“È la messa che vorrei?”. Questo l’interrogativo alla base dell’incontro sui temi della liturgia, inserito nell’Itinerario formativo “‘Che sono questi discorsi che state facendo?’ (Lc 24,17) Nuovi linguaggi della fede per la vita” promosso dalla diocesi di Alghero-Bosa. “Con tale quesito – viene spiegato in una nota – si vuole aiutare gli operatori pastorali, che parteciperanno all’incontro, ad interrogarsi sul valore e il significato dei simboli della celebrazione eucaristica che, ogni domenica, celebrano nelle loro comunità di appartenenza. Il desiderio di apprendere nuovi linguaggi, per poter arrivare al cuore dei ragazzi e dei giovani, è una provocazione interessante a cui la liturgia non può sottrarsi”. “Volendo trovare nuovi linguaggi, però, il rischio – viene osservato – è quello di sminuire o addirittura ignorare il linguaggio proprio attraverso cui la Celebrazione Eucaristica manifesta e alimenta la fede, ossia il ‘linguaggio simbolico’”.

L’incontro si terrà a livello foraniale domani, martedì 7 novembre, ad Alghero, presso il centro pastorale “P.G. Frassati” in località Montagnese e mercoledì 8 novembre, a Macomer, presso il centro pastorale “San G. M. Conforti”. Entrambi gli incontri prenderanno il via alle 18 con l’accoglienza per concludersi poco prima delle 20 con la preghiera.