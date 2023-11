Cammino sinodale: Fidenza, mercoledì un incontro sulla ministerialità

Lo scorso 21 ottobre in cattedrale a Fidenza, durante la veglia missionaria, il vescovo Ovidio Vezzoli ha avviato la fase sapienziale del Cammino sinodale in diocesi. Il tema scelto a livello diocesano è “Sinodalità e corresponsabilità”.

In particolare tre sono i sotto-temi individuati sui quali poter articolare il lavoro di discernimento: “La ministerialità”; “I carismi”; “Il ruolo della donna nella Chiesa”.

In questo mese di novembre sono programmati tre incontri di approfondimento aperti a tutti che si terranno nella sala multimediale di san Michele (via Carducci 51a Fidenza), alle ore 20.30.

Il primo, mercoledì 8 novembre, avrà come tema “La ministerialità”. Relatore sarà don Davide Grossi, direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di Fidenza.