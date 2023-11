Diocesi: Udine, al via “Comunicare il Vangelo”, quattro serate su Chiesa e strumenti di comunicazione

Prende il via nella serata di oggi, nella diocesi di Udine, l’iniziativa “Comunicare il Vangelo”. In programma quattro laboratori di comunicazione ecclesiale proposti dall’Ufficio diocesano per la Pastorale delle Comunicazioni sociali e rivolti ai social media di oratori e collaborazioni pastorali, ai gruppi di redazione dei bollettini parrocchiali, a chi si occupa del sito web della parrocchia o della collaborazione pastorale ma anche a chi, semplicemente, desidera approfondire modalità per una nuova forma di evangelizzazione.

Al fine di rendere la proposta più accessibile alle collaborazioni pastorali e alle parrocchie, ciascuno dei quattro laboratori è duplicato tra il seminario di Castellerio e un luogo decentrato rispetto alla città (l’oratorio di Talmassons a sud; il santuario di S. Antonio a Gemona, a nord).

Lunedì 6 e martedì 7 novembre, rispettivamente in oratorio a Talmassons e in seminario a Castellerio, avrà luogo il primo laboratorio, centrato sull’utilizzo di strumenti di social networking (Facebook, Instagram, YouTube…) a servizio di collaborazioni pastorali e parrocchie. Ad animare la serata sarà Lucia Di Benedetto, professionista del laboratorio grafico “Ohana”.

La prossima settimana, lunedì 13 e martedì 14 novembre, sempre a Talmassons e a Castellerio, spazio all’approfondimento sul buon uso di un sito web parrocchiale: dai contenuti all’estetica, dall’accoglienza del visitatore (del sito) ai possibili utilizzi inediti di un portale web. A intervenire sarà Giovanni Lesa, direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni sociali.

Il 5 e 6 febbraio 2024, rispettivamente a Gemona e a Castellerio, don Alessio Geretti proporrà una riflessione laboratoriale su possibili forme di nuova evangelizzazione a “portata di mano” delle collaborazioni pastorali: si parlerà del patrimonio artistico, della spiritualità dei cammini, delle potenzialità pastorali del turismo religioso.

Infine, ancora Giovanni Lesa interverrà il 12 e 13 febbraio, sempre tra Gemona e Castellerio, introducendo la redazione di un piano di comunicazione integrata e coerente tra i diversi strumenti attivati da una parrocchia.

Ciascun laboratorio avrà inizio alle 20 e prevede circa 2 ore di lavori, unendo un aspetto teorico con una necessaria applicazione pratica.