Macedonia del Nord: 10° anniversario della parrocchia ”Natività di San Giovanni Battista” di Strumiza. Sede della redazione del portale cattolico

(Foto: parrocchia San Giovanni Battista Strumiza)

Il 4-5 novembre a Strumiza si sono svolti i festeggiamenti per il 10° anniversario dalla fondazione della parrocchia “Natività di San Giovanni Battista”, situata in questa città. Sabato sera, si è svolta la conferenza alla presenza dell’eparca di Strumiza-Skopje, mons. Kiro Stojanov, di padre Zoran Stojanov e del parroco padre Goce Kostov. Dopo il tropar dedicato a San Giovanni Battista, padre Kostov ha fatto un breve resoconto dello sviluppo della parrocchia, accompagnato da un video e dalla presentazione del sito internet della parrocchia. Sono stati distribuiti anche diversi premi ai parrocchiani per il loro supporto. “Ogni giubileo è una possibilità di tornare al tempo passato, guardare i momenti belli ma anche i problemi e le sfide che abbiamo vissuto riconoscendo in essi la presenza di Dio”, ha detto mons. Stojanov. Il presule ha ricordato che ormai 10 anni da questa parrocchia lavora il portale “Cattolici.mk” – cioè cattolici in Macedonia – che “rappresenta la voce della Chiesa, riportando regolarmente ciò che accade nella Chiesa in Macedonia e nel mondo ma anche le parole del Santo Padre”. Il caporedattore del portale è il parroco, padre Kostov. Il programma ha continuato domenica con una liturgia solenne nella chiesa “Natività di San Giovanni Battista” con la partecipazione di numerosi sacerdoti dell’eparchia, religiosi e rappresentanti del corpo diplomatico. Nella sua omelia l’eparca mons. Stojanov ha sottolineato “la bellezza del campanile della chiesa che continuamente chiama alla preghiera”. Il vescovo ha definito la chiesa “luogo di incontro e posto dove i bambini vengono battezzati, vengono distribuiti i sacramenti, tutto per dare lode a Dio”.