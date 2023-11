Giornata mondiale poveri: Massa Carrara, al via iniziative in preparazione promosse dalla Caritas

Prenderanno il via domani, martedì 7 novembre, le iniziative promosse dalla Caritas diocesana di Massa Carrara-Pontremoli in preparazione alla Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata domenica 19 novembre.

Domani, alle 21 presso l’oratorio di Avenza, è in programma l’assemblea sinodale di tutti gli operatori della carità del vicariato di Carrara. Mercoledì sera, sempre alle 21, saranno invece gli operatori della carità dei vicariati di Aulla e Fivizzano a ritrovarsi in assemblea sinodale ad Aulla. Lunedì 13 e mercoledì 15 novembre, rispettivamente a Carrara e a Pontremoli, è in calendario alle 21 “Non distogliere lo sguardo dal povero”, riflessione per tutti i cristiani sul Messaggio di Papa Francesco per la VII Giornata mondiale dei poveri: al primo incontro interverrà don Armando Zappolini, direttore della Caritas di San Miniato, mentre al secondo don Emanuele Morelli, direttore della Caritas di Pisa e delegato regionale della Caritas per la Toscana.

Sabato 18 novembre, alle 18.30 presso il Palazzo ducale di Massa, sarà celebrata la Giornata della Pastorale carceraria sul tema “Oltre le sbarre. Lavoro e volontariato, un ponte per la città”. Infine, domenica 19 novembre, in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri, alle 12 mons. Mario Vaccari condividerà il pranzo con gli ospiti della Mensa dei poveri di Bassagrande. Alle17.30 il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica per l’inaugurazione del nuovo Centro vicariale della carità di Carrara-Fosdinovo.