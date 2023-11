Famiglia e stili di vita: Acli, il 9 e 10 novembre a Roma evento “verso un sistema di welfare innovativo”

È in programma per giovedì 9 e venerdì 10 novembre, a Roma, l’evento “Famiglia e benessere, verso un sistema di welfare innovativo con e per la famiglia”. Si tratta della seconda tappa del percorso laboratoriale organizzato dal dipartimento “Famiglia e stili di vita” delle Acli nazionali.

“Nello scenario odierno – viene spiegato in una nota di presentazione – è urgente sostenere e promuovere la famiglia, facendone il perno intorno al quale sviluppare iniziative integrate ed organiche, che riguardino tutte le sfere in cui le famiglie sono coinvolte: educativa, relazionale, fiscale, lavorativa, della salute”. “La famiglia – ha dichiarato Lidia Borzì, consigliera di Presidenza Acli con delega alla Famiglia e agli stili di vita – non è solo un soggetto da assistere, perciò gli interventi in suo favore sono da intendersi come vere e proprie politiche di sviluppo”.

Dopo il primo workshop, svoltosi a luglio a Laterina Pergine Valdarno su “Il lavoro per la famiglia e non la famiglia per il lavoro”, il secondo appuntamento sarà ospitato presso l’Oly Hotel di Roma (via del Santuario Regina degli Apostoli 36). Dalle 11, dopo l’introduzione di Borzì su “Istituzioni e territori per la famiglia”, interverranno Luciano Malfer, Adriano Bordignon e Lucia Claus. Nel pomeriggio, alle 17 presso il Palazzo Lateranense di Roma, sarà presentato il libro “Il prisma della famiglia. Viaggio dentro e oltre l’Amoris Leatitia” realizzato a partire dalla rilettura del ciclo di seminari che le Acli hanno organizzato in tutta Italia per approfondire l’esortazione apostolica di Papa Francesco. Oltre a Borzì, alla presentazione interverranno mons. Baldassare Reina, Maria Grazia Fasoli ed Emiliano Manfredonia moderati da Chiara Pazzaglia. Sarà trasmesso anche il videomessaggio del card. Matteo Maria Zuppi, che ha scritto la prefazione al volume.

La giornata di venerdì sarà dedicata alle buone pratiche che le Acli hanno sviluppato sul territorio. Ne discuteranno Antonio Russo, Paolo Ricotti, Giamaica Puntillo, Stefano Parisi e Damiano Lembo.