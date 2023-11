Bambini: don Di Noto (Meter), “l’incontro con Papa Francesco un affettuoso pensiero”

“I bambini incontrano Papa Francesco. Un affettuoso pensiero. Saranno loro che scriveranno le pagine più belle della storia umana, se li facciamo vivere, rispettandoli profondamente nella loro integrità e intangibilità”. Lo dice don Fortunato Di Noto, fondatore dell’associazione Meter, in merito all’incontro dei piccoli di oggi pomeriggio in Vaticano. “Se ci impegniamo con tutte le forze a non utilizzarli come strumenti di contesa nelle guerre tra i popoli e nelle famiglie. Se, noi adulti, non li ideologizziamo e colonizziamo con le nostre frustrazioni e paure e evidenti fallimenti che li disumanizzano. Se, come i prediletti del Signore, li amiamo, dato che solo l’Amore è capace di ‘far crescere’ nella pace. Senza sfruttamento, abusi, violenze, negazioni e solitudini esistenziali”.

Dal sacerdote siciliano anche un messaggio diretto ai bambini: “Stare con voi, tutelare la vostra innocenza è l’avventura più entusiasmante che un uomo possa operare in questo frangente di vita. Buon incontro con Papa Francesco, lui vi vuole veramente bene e voi lo sapete”.