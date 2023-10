Ucraina: Mean, domani e domenica due Giornate a Leopoli, Kiev e Kryvyj Rih “per far trionfare la vita contro la morte”

È previsto per oggi pomeriggio alle 15 all’aeroporto di Cracovia il raduno degli attivisti di Mean-Movimento europeo di azione nonviolenta in partenza per l’Ucraina per vivere, domani e domenica, due Giornate a Leopoli, Kiev e Kryvyj Rih “per far trionfare la vita contro la morte”. L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è “sostenere la popolazione ucraina e rilanciare una prospettiva di impegno di pace”.

Il programma dell’iniziativa prevede stasera, alle ore 18.30, attraversamento a piedi della frontiera polacca/ucraina e alle ore 20.30 la partenza per Leopoli (Gruppo 1) e per Kiev (Gruppo 2). Il Gruppo 1 raggiungerà stasera il Seminario greco cattolico. Il Gruppo 2 arriverà domani mattina alle 6 all’Hotel Ukraine a Kiev.

Domani mattina, tra le 11 e le 13, il Gruppo 1 farà visita al Cimitero di Leopoli per la commemorazione dei defunti, con un momento di preghiera guidato da padre Ihor Boyko, rettore del Seminario greco cattolico di Leopoli, e l’intervento di Carlo Bertucci, segretario internazionale del Masci. Il Gruppo 2 farà visita al Memoriale di Bucha, con un momento di preghiera guidato da padre Ivan Gunya, sacerdote dell’associazione dei territori e delle regioni ucraine, e l’ntervento di Marco Bentivogli, segretario di Base Italia e portavoce del Mean. Nel pomeriggio, alle ore 15, il Gruppo 1 vivrà un incontro di amicizia tra Mean e la società civile ucraina, mentre il Gruppo 2 si occuperà dell’allestimento della piazza Santa Sophia a Kiev. Alle ore 17 ci sarà la preghiera universale per la pace: il Gruppo 1 dalla chiesa grande del Seminario greco cattolico, a Leopoli, in connessione, il Gruppo 2 da piazza Santa Sophia, a Kiev, in diretta streaming dal canale YouTube del Masci, da Kryvyj Rih (Dnipro) il Gruppo 3, gruppo di preghiera guidato dal vescovo ausiliare di Donetsk, in connessione. È previsto l’intervento da remoto di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vice presidente della Cei. Ci saranno Gruppi di preghiera collegati dall’Italia e da altre parti del mondo. Per il gruppo italiano sono previsti interventi-letture di Riccardo Bonacina, Angelo Moretti, Giovanna Grenga, Lucio Turra, Paolo della Rocca, Iryna Gasko, Tetyana Shyshnyak, fra Francesco Zecca, fra Mimmo Casulli, fra Antonio Lembo, fra Gabriele Graniello, Giorgio Zaccariotto, Lorena Coccoli, Nicoletta Castelli Dezza, Tommaso Cappelli. Interventi dai gruppi collegati da remoto.

Domenica 15 ottobre, dalle ore 9.30 alle 14, all’October Palace (Nebesnaya Sotna Alley, 1) a Kiev, si terrà la conferenza “Il futuro dell’Europa passa per Kiev. Conferenza sull’istituzione dei corpi civili di pace europei”.