Diocesi: Como, dopo quasi 80 anni l’urna col corpo di san Gerardo de’ Tintori torna a Olgiate

Foto diocesi Como

Olgiate Comasco, una cittadina di oltre 11 mila abitanti a metà strada tra le città di Como e di Varese, accoglierà da sabato 14 ottobre a domenica 22 ottobre l’urna con il corpo di san Gerardo de’ Tintori, dopo quasi 80 anni.

Intenso il programma che si aprirà sabato 14 ottobre nel primo pomeriggio con l’arrivo dell’urna del Santo in località San Gerardo, scortata dalla polizia locale e dalla protezione civile. Alle 15 inizierà la solenne processione che porterà le spoglie di san Gerardo dalla chiesa a lui dedicata verso la parrocchiale di SS. Ippolito e Cassiano, dove alle 16 avrà inizio la celebrazione della santa messa solenne presieduta da mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere dell’Accademia Pontificia. Dopo il saluto di benvenuto del parroco e prima della celebrazione della santa messa, mons. Viganò darà lettura del messaggio che papa Francesco ha scritto per l’occasione al prevosto di Olgiate, don Flavio Crosta.

Il programma prevede il raduno diocesano delle Confraternite con processione e solenni vespri domenica 15 ottobre, momenti di preghiera dedicati alle categorie fragili, per cui Gerardo ha speso la sua vita, come la preghiera della Terza Età con i sacerdoti malati e anziani dell’Istituto S. Croce di Como lunedì pomeriggio e la preghiera con la Casa Anziani, l’Unitalsi e le associazioni Alveare, Fondazione Paolo e Piera e Arca 88 nel pomeriggio di mercoledì. Sempre sulle orme di san Gerardo, ampio spazio all’Adorazione Eucaristica, in particolare martedì 17 ottobre guidata dal Seminario diocesano di Como. Venerdì 20 ottobre alle ore 20.45 mons. Ennio Apeciti terrà la conferenza Farsi prossimo: un santo in uscita. Sabato 21 ottobre è prevista la veglia missionaria del Vicariato e a seguire la veglia di preghiera per tutta la notte, guidata dai giovani della parrocchia.

Durante tutta la settimana al termine delle messe vi sarà possibilità di devozione personale e la possibilità id beneficiare dell’indulgenza plenaria secondo le consuete condizioni da sabato 14 ottobre 2023 a domenica 28 gennaio 2024. La chiusura in forma solenne presieduta dal card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, si svolgerà domenica 22 ottobre alle ore 16, al termine della quale l’urna del Santo proseguirà la sua peregrinatio alla volta di Figino Serenza, diocesi di Milano.