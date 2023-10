Giornata del Creato: Ragusa, domenica la celebrazione diocesana con messa e passeggiata ecologica sulla spiaggia di Marina di Acate

La Chiesa di Ragusa celebrerà domenica15 ottobre l’undicesima Giornata diocesana per la Custodia del Creato. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il lavoro. L’appuntamento è alle 8.45 nella chiesa SS. Trinità di Marina di Acate. “Che Scorrano la giustizia e la pace” è il tema del Messaggio di Papa Francesco che farà da sfondo ai momenti di questa Giornata.

Stimolati dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica “Laudate Deum”, l’Ufficio diocesano per i Problemi sociali ed il lavoro propone in particolare di sensibilizzare fedeli e cittadini alla cura del Creato e dell’ambiente, proponendo una passeggiata ecologica nella spiaggia di Marina di Acate per ripulirla da scarti e rifiuti. La Giornata è organizzata in collaborazione con il Comune di Acate e prevede il contributo e la partecipazione di “Plastic Free Onlus – Ragusa”, circolo “Laudato si’” di Vittoria, progetto “Trasformare la Fascia Trasformata”, fondazione “Sorella Natura”, associazioni che operano nel territorio nell’ambito della promozione dei temi ambientali.

L’incontro inizierà, alle 9.15, con la celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa. Seguirà un incontro, aperto dai saluti del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, e introdotto da Renato Meli, direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali ed il lavoro, che prevede le testimonianze di Alessia Gambuzza, referente del Progetto “Trasformare la Fascia Trasformata”, e di Graziano Accetta (Plastic Free Onlus Ragusa). Alle 10.30 la passeggiata ecologica.