Diocesi: Como, gli appuntamenti del card. Cantoni per domenica 15 ottobre

Due gli appuntamenti in programma nella diocesi di Como domenica 15 ottobre, alla presenza del vescovo, cardinale Oscar Cantoni, che celebrerà una Santa Messa nella Chiesa di Lora, nel solco della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (ore 10.30); e sarà presente alla Santa Messa presieduta da mons. Diego Giovanni Ravelli, Vescovo titolare di Recanati, Maestro delle Cerimonie pontificie, delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio a Padova (Cattedrale, ore 17). La Santa Messa – fa sapere la diocesi – sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como” e della “Basilica Cattedrale di Como” per chi non potrà essere presente di persona.