Giustizia riparativa: Libera Marche, stasera a Grottammare una tavola rotonda con esperienze dal territorio

Terzo appuntamento sulla giustizia riparativa, stasera, promosso da Libera Marche insieme al Centro giustizia minorile Emilia Romagna e Marche e sostenuta dal Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità.

La giustizia riparativa è un paradigma di giustizia che coinvolge chi ha subito un danno, chi lo ha agito e la comunità tutta; la serie degli incontri, che fa parte del progetto Next Generation, ha come titolo “Ritessere legami, accompagnare le persone”, perché, si legge su “L’Ancora on line”, testata on line della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, è solo attraverso una ritessitura dei rapporti che è possibile costruire reti e accompagnare le ferite inferte alle vittime e alla società. Gli incontri sono rivolti a tutti e a tutto il territorio marchigiano, in particolare a chi – singoli, enti, associazioni – vive percorsi di giustizia riparativa o se ne occupa direttamente o indirettamente.

Dopo i primi due incontri di presentazione della giustizia riparativa, ad Ancona il 29 settembre, e del Progetto Amunì, il 6 ottobre a Pesaro, il terzo appuntamento è a Grottammare oggi, venerdì 13 ottobre. La sala consiliare Palazzo Ravenna, a via Marconi 50, ospiterà alle ore 18 una tavola rotonda con esperienze di giustizia riparativa del territorio: porteranno il loro contributo l’“Associazione teatrale Aenigma Aps”, la cooperativa sociale “Lella 2001”, l’Istituto di istruzione superiore Podesti Calzecchi Onesti di Ancona. Con il patrocinio del comune di Grottammare, l’incontro sarà un momento importante per conoscere i passi che già si stanno facendo nella Regione Marche sulla realtà della giustizia riparativa con i minori.

Ultimo incontro a Fabriano venerdì 10 novembre, dal titolo “La memoria tra testimonianza e racconto”, con Marisa Fiorani, familiare di vittima innocente delle mafie.