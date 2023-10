Salute donna: Roma, lunedì “Gemelli al tuo fianco”, incontro di medici e associazioni di pazienti dedicato ai tumori femminili

“Il Gemelli al tuo fianco” è il titolo dell’evento che avrà luogo lunedì 16 ottobre a partire dalle 13.30 presso la hall del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs. Al centro dell’incontro la presentazione dei servizi e delle attività alle donne affette da tumori offerti nel Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica. Una struttura all’avanguardia che garantisce servizi di eccellenza sia nei percorsi di prevenzione che di recupero post-malattia per le pazienti con tumori femminili. Nel corso dell’incontro gli specialisti del Dipartimento illustreranno al pubblico presente un ampio ventaglio di servizi: dallo screening preventivo per pazienti con mutazione genetica e rischio oncologico alle tecnologie innovative, dal rischio di osteoporosi nella paziente oncologica ai trattamenti mirati per garantire il benessere sessuale delle donne con neoplasie.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda che prevede l’intervento dei rappresentanti delle diverse associazioni di pazienti che operano all’interno dell’ospedale: Acto Italia, Aimac Andos, Cuore di donna, IncontraDonna, Le Capricciose, Loto, Oppo e le sue stanze, Salute Donna, Susan G. Komen Italia, Zittocancro. Tra i relatori interverranno Giovanni Scambia, direttore Uo Oncologia del Gemelli, e Riccardo Masetti, direttore del Centro di senologia del Gemelli. L’evento sarà coordinato da Ida Paris della Uoc di Ginecologia oncologica.